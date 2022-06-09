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Телекомпанія CNN показала ексклюзивне відео з передової, на якому ЗСУ нищать ворога американською зброєю

Роботу українських артилеристів, що використовують американські гаубиці М777, транслювали на телеканалі CNN

Американський журналіст Метью Ченс зробив відеорепортаж із передової, аби продемонструвати, як ЗСУ використовують зброю, що її передали США.

Зокрема, українські військові, спілкуючись із репортером стверджують, що озброєння, надане американцями, дає їм перевагу – воно легше і точніше, ніж зброя, яку використовує Росія. Тому захисники України чекають ще більше зброї з-за океану.

  • Нагадаємо 26 травня понтонну переправу рашистів через Сіверський Донець ЗСУ знищили гаубицями М777.
9 июня, 2022 | Category: Видео, Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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