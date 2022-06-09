Спікерка і лідери фракцій Європарламенту закликали надати Україні статус кандидата у члени ЄС

Про це інформує Deutsche Welle з посиланням на спільну заяву голів фракцій, ухваленій президією Європарламенту в четвер, 9 червня.

Повідомляється, що лідери фракції Європарламенту закликали лідерів урядів країн ЄС «ухвалити рішення щодо заявок України, Республіки Молдова та Грузії вступити до Євросоюзу» на саміті, який відбудеться 23-24 червня.

До президії входить зокрема спікерка Роберта Мецола та голови усіх фракцій.

«Європейський Союз має продемонструвати хоробрість, рішучість і далекоглядність у сьогоднішньому контексті жорстокої агресивної війни проти нашої європейської сусідки України», — йдеться у заяві.

Крім того, у зверненні наголосили на тому, що Європейський Союз мусить бути надійним партнером, який демонструє солідарність з країнами, які виступають за такі саме ідеали та цінності.

«Громадяни України бажають жити у вільній, демократичній і заможній країні, яка є гордим і відданим членом європейської родини. Ми визнаємо, що ці прагнення поділяють і народи Грузії та Молдови та країн Західних Балкан, чиїми очікуваннями не слід продовжувати нехтувати», — заявили у Європарламенті.

«Ми наполегливо закликаємо вас надати Україні та Республіці Молдова статус кандидата на вступ до ЄС відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз та як початок заснованого на заслугах процесу. А також працювати над наданням такого самого статусу Грузії, аби задовольнити легітимні прагнення грузинського народу», — зазначили у заяві.