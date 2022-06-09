«Слуга народу» Ковальов став зрадником та перейшов на бік оккупантів

Екснардеп «Слуги народу» Олексій Ковальов провів зустріч із представником Кремля та наголосив: «Росія тут назавжди».

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

На окупованій Херсонщині Ковальов зустрівся із першим заступником керівника Адміністрації президента Російської Федерації Сергієм Кирієнком.

«По-перше, було заявлено, що Росія тут всерйоз і назавжди!» — пише колишній «слуга народу».

За його словами, планується повномасштабна інтеграція аграріїв Херсонщини до економічної моделі Росії з усіма інструментами підтримки аграріїв, які діють у РФ.

«Думаю, що скажу не лише про себе, а й інших учасників зустрічі – люди вийшли з усвідомленням, що Росія нас чує та розуміє», — зазначив він.

Ковальов додав, що також обговорювався статус Херсонської області: «Росія назавжди і найтісніша інтеграція з Росією вже відбувається».