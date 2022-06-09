Російський олігарх Фрідман хоче отримати українське громадянство і перереєструвати свої активи в Україні

Про це в інтерв’ю Forbes.ua розповів голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.

«Наскільки мені відомо, Михайло Фрідман консультується з українською владою стосовно того, щоб отримати українське громадянство та перереєструвати основні активи до України. Такий сценарій можливий і для інших великих російських бізнесменів українського походження, наприклад це Віктор Вексельберг, який народився у Дрогобичі», – зазначив Новіков.

Він вважає, що такий сценарій буде вигідним Україні.

«Якщо олігархи не засудять публічно війну, Путіна та не визнають територіальну цілісність України включно з Кримом і Донбасом, то вони втратять усе майно в Євросоюзі.

Це податки, що вигідно Україні. Фінансувати знищення режиму Путіна коштом російських олігархів – мабуть, це найкраще, що може зробити Україна за таких обставин. Це вигідно і самим росіянам, адже Путін руйнує та вбиває російську економіку та росіян також», – сказав Новіков.

Михайло Фрідман народився та навчався у Львові. Згодом переїхав у Москву, де створив бізнес-імперію «Альфа-груп». Входив у першу сотню найбагатших людей світу та п’ятірку – у Росії.