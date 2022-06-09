Російські окупанти готують візит гендиректора МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, – Енергоатом

Про це інформує в телеграмі НАЕК «Енергоатом».

«Що може принести візит самого Гендиректора або його представників на ЗАЕС? Вочевидь, лише одне – в очах світової спільноти легітимізувати окупацію станції, спричинену перебуванням там ядерних терористів. Щоб МАГАТЕ, приїхавши, зафіксувало безпечний радіаційний фон і контроль над ядерними матеріалами, схвалило стан ядерної та радіаційної безпеки й загалом наголосило б, що зараз на АЕС усе гаразд. Мовляв, всі решта питань – вони політичні, а МАГАТЕ політикою не займається», — коментують виклик рашистів Міжнародного агентства з атомної енергії в Енергоатомі.

Державне підприємство наголошує, що агентство прийнявши запрошення окупантів прийме й рашистську владу. Відомо, що Україна на ЗАЕС не запрошувала МАГАТЕ, найперше – з міркувань безпеки.

«Приїхати на ЗАЕС через Росію і потім Крим або інші тимчасово окуповані українські території під охороною російських військових без волі України?! Це означало б – ігнорувати міжнародне право, таки втрутитись у політичні питання, але – на боці Росії. До того ж – заподіювати шкоду агентству як провідній світовій інституції з ядерної безпеки, імідж якої й так вже доволі сумнівний через відсутність адекватної реакції на акти ядерного тероризму, зокрема захоплення рашистами Запорізької АЕС», — додають у пресслужбі.

Єдиний спосіб прискорити візит експертів Міжнародного агентства з атомної енергії є їх чітка позиція щодо виведення військ РФ із території ЗАЕС та передача її контролю українській стороні.