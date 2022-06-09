Резніков: початковий запит ЗСУ на 155-мм артилерію виконано на 90%

Про це інформує в телеграмі Міністерство оборони України.

«Хочу підкреслити, по артилерії 155-мм калібру Міноборони вже виконало початковий запит від Збройних Сил на 90%. На 100% ця початкова потреба буде закрита протягом 1-2 тижнів. Але змінюються обставини на полі бою – збільшується потреба. Генштаб реагує на зміну оперативної обстановки – Міноборони змінює завдання своїй команді відповідно до запитів ГШ. Вже маємо чіткий план постачання артилерії до кінця липня», – розповів Резніков.

Міністр оборони наголосив, що запит на зброю формує Генштаб ЗСУ, вимоги змінюються в залежності від потреб та активності бойових дій.

«Отримане озброєння та техніка централізовано передаються Міністерством оборони на склади ЗСУ. Розподіл здійснюється командуванням ЗСУ, оскільки саме воно бачить загальну картину, формує задум операцій і визначає пріоритети», – додав міністр.