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Путин заявил, что Россия и дальше будет нападатть и захватывать территории соседних государств

Президент России Владимир Путин заявил, что царь Петр I в XVIII веке не завоевывал новые территории, а «возвращал» ранее утраченные российским государством, и добавил: «Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять, и если мы будем исходить из того, что эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспеем в решении задач, которые перед нами стоят».

Это первое высказывание Путина, которое можно интерпретировать как допускающее возможность аннексии новых украинских территорий, а также территорий других стран.

9 июня, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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