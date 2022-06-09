Польські «Краби» готові до бою: Резніков прозвітував про отриману зброю

Польські самохідні гаубиці «Краб» калібру 155 мм готові до використання Збройними силами України на фронті, як і низка іншого озброєння, отриманого від партнерів.

Джерело: міністр оборони України Олексій Резніков

Пряма мова: «Радий повідомити, що до виконання бойових завдань на фронті готові польські САУ «Краб». Після гармат М777 та FH70, САУ «Ceasar» та М109А3 – це 5-й вид артилерії 155-мм калібру, який нам вдалося залучити».

Деталі: Резніков уточнив, що Міністерство оборони вже забезпечило постачання до Збройних сил України понад 150 артилерійських платформ 155-мм калібру.

За словами міністра, запаси снарядів цього калібру вже на 10% переважають запаси снарядів великих калібрів радянського типу, які були станом на 24 лютого 2022 року. При цьому ефективність цих снарядів вища, ніж радянських зразків, тому менший розхід.

Одночасно до Збройних Сил України було поставлено понад півсотні гармат інших значних калібрів, а також снарядів до них, які складають понад 75% обсягу, що був на початку повномасштабного російського вторгнення.

Пряма мова: «Десятки одиниць РСЗВ радянського зразка та десятки тисяч снарядів, сотні мінометів і сотні тисяч пострілів до них укріпили нашу оборону за цей період.