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Польща вже відправила Україні техніки та зброї на $2 млрд

Загальна вартість надісланої техніки та зброї з Польщі до України складає два мільярди доларів, сюди входить ціна за понад 240 танків та майже 100 одиниць бронетехніки

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю Bild.

«Україна потребує важкого озброєння, танків. Я говорив із президентом Зеленським два дні тому. Він знову попросив мене (про зброю, — ред.)», — розповів Дуда.

Каже, що Україна вже отримала від Польщі понад 240 танків, майже 100 одиниць бронетехніки та озброєння. Також боєприпаси та ракети. Загалом відправили зброю на 2 млрд доларів.

«Це величезні витрати (для Польщі, — ред.), але ми розуміємо потребу (України, — ред.). Ми передали більшість зброї нашої армії. Це не були запаси, які ми мали на складах. Ми передали наші танки та бронетехніку», — наголосив президент Польщі.

Дуда також закликав усіх, хто має можливість, давати Україні артилерію. За його словами, це єдиний засіб, щоб стримати армію Росії.

  • Нагадаємо, нещодавно Польща підписала найбільший за 30 років контракт на постачання зброї Україні майже на $630 млн. У повідомленнях не зазначено про яку саме зброю йдеться, але у твіттері уряду пишуть, що «Huta Stalowa Wola S.A., що належить до PGZ і є виробником обладнання для польської армії, зокрема, гаубиці «Краб» та самохідних мінометів «Рак».
9 июня, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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