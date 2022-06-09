Основы и правила игры в покер: что должны знать игроки

Покер — пожалуй самая интересная и сложная карточная игра. Все разновидности объединяет одно — требуется собрать определенную карточную комбинацию, а в процессе участники принимают участие в торгах. Побеждает игрок, у которого наиболее ценная комбинация карт, или же единственный оставшийся за столом.

Разновидности и правила

Наиболее популярная и известная разновидность — Техасский Холдем. В нем участвуют комбинации из пяти карт из доступных игроку семи. Две из них выдаются на руки в закрытую, а оставшиеся пять открываются последовательно: 3 (флоп) — 1 (терн) — 1 (ривер). Чем меньше шанс на выпадение определенного сочетания, тем оно ценнее. По мере появления новых составляющих конечной комбинации на каждом этапе сидящие за столом поддерживают или поднимают ставки. Можно выйти из игры при неудачном раскладе, но взнос уйдет победителю.

В домашних играх предпочитают играть в Дро-покер. Тут все пять находятся на руках, есть единственный раунд торгов, во время которого можно поменять часть “руки”.

Еще популярная разновидность — Омаха, чьи правила очень похожи на Холдем.

Популярность набирает китайский вариант — Ананас. Вот там правила сильно отличаются от классического варианта, но торги и требование собрать определенное сочетание по-прежнему действуют.

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Что должен знать новичок

Первое и основное, что понадобится знать новичку — это комбинации и их старшинство. Все остальные правила игры в покер можно изучить позднее на бесплатных столах на практике или же в специализированных покерных школах.

Самая редкое и ценное сочетание: от 10 до туза по старшинству одинаковой масти — флэш-рояль. Шанс выпадения — всего 0.000154%.

Иногда его считают просто частной разновидностью стрит-флэша, в котором не важно, какие именно карты по номиналу — главное, чтобы шли пять подряд и были одномастными.

Каре — четыре равного номинала. Пятая не важна.

Фул-хаус — сет и пара.

Флэш — пятикарточный комплект одной масти.

Стрит — последовательность из пяти, масть не важна.

Сет — три равного номинала.

Две пары.

Пара — две равного номинала.

Старшая.

Шансы выпадения каждой из них уже давно расписаны в таблицах. Более того, рассчитаны варианты от префлопа и дальше в зависимости от вновь открывшихся вариантов. Но учить их не обязательно. Созданы программы-подсказки, которые все могут проанализировать за участников и, более того, дать совет, как лучше действовать дальше.

Покерные школы обучают в том числе стратегии и тактике и дают советы, как наиболее рационально использовать свой банк.