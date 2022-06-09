Оля Полякова впервые проговорилась, сколько ей лет

Оля Полякова — известная украинская певица. Звезда сейчас очень популярна, ведь ее постоянно приглашают на топовые шоу, а песни становятся настоящими хитами. Но так было не всегда и долгое время Оля очень много работала, не получая желаемый успех. А в последнем выпуске «Взрослых девочек» с Машей Ефросининой звезда рассказала, сколько ей лет на самом деле и почему она раньше этого стеснялась.

«Мы с тобой однажды, но я немного старше. Никогда не говорила о своем возрасте, а теперь говорю… Когда мне исполнилось 30, казалось, ничего не добилась. Я была никто, хотя уже лет 15 работала как проклятая лошадь. Мои песни слушали только родственники, клипы смотрел мужчина, на который давал деньги.

В 30 я устроила большой день рождения, на который наконец-то пришли СМИ. И они меня спрашивали о возрасте. Тогда показалось, что в 30 лет быть звездой-новичком и петь бесхитростные песенки как-то стыдно. Я сказала, что мне 25», — отметила Полякова.

Фанаты сразу начали активно обсуждать признание Оли:

«Отлично выглядит! Она скрывала, а Википедия всегда показывала!», «А ей и не дашь 43 года, она действительно как куколка», «Правду говорить не стыдно, хорошая талантливая женщина», «Но какая же красавица, всем бы так выглядеть в 43», «она уже давно на 38 выглядит,она выглядит на свой возраст», «Очень красивая девушка, а вы, женщины, завидуете молча».