Німеччина надасть Україні обіцяне канцлером озброєння не раніше листопада-грудня

Німеччина надасть Україні обіцяне канцлером озброєння не раніше листопада-грудня. Зокрема, це стосується реактивних систем залпового вогню та систем протиповітряної оборони Iris-T.

Про таке повідомляє видання Business Insider.

У матеріалі зауважується, що систему ППО раніше замовляв Єгипет, який відмовиться від неї на користь України. Проте Iris-T не буде готовою до експлуатації раніше листопада-грудня.

Крім того, пише видання, аналогічна ситуація і з кільцевим обміном із Грецією, у рамках якого країна має отримати від Німеччини 50 бронетранспортерів Marder, а Греція своєю чергою має віддати Україні радянські моделі. Але вони не будуть виведені, доки всі Marder не будуть доставлені готовими до розгортання. Як пише видання, це теж не очікується раніше осені чи зими.

Видання зазначає, що зараз не передбачається, що важке озброєння буде доставлене з Німеччини до України у найближчій перспективі, тому що за останні два тижні федеральний уряд не постачав до України жодних військових матеріалів.