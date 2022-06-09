Какое зрение должно быть чтобы сдать на права

Содержание

С каким зрением можно водить машину При каком зрении нельзя водить машину Регламентирующие документы Штрафные санкции

С каким зрением можно водить машину

Жизнь требует быстрых решений и активности, обеспечить которые помогает наличие собственного автомобиля. Поэтому вопрос того, как сдать на права, актуален для людей едва ли не со школы. И в одной из лучших автошкол Украины Best96 https://best96.com.ua/ вы можете получить права с 16 лет, пройдя полный курс обучения. Для этого нужно записаться в автошколу, принеся с собой документы и фотографию, а также медицинскую справку после специального медосмотра.

И момент медосмотра для некоторых оказывается камнем преткновения. Потому что для того, чтобы водить машину, нужно иметь соответствующие показатели по здоровью. Это логично. И многие из тех, кто хочет сдать на права, переживают из-за проверки зрения. Если плохое зрение, можно ли сдать на права? Ведь есть ограничения для вождения в связи с проблемами со зрением. Поэтому давайте подробнее остановимся на этом моменте.

При каком зрении нельзя водить машину

Какое зрение должно быть, чтобы сдать на права? За рулем очень важно видеть все хорошо и четко, ведь от этого зависит безопасность всех участников дорожного движения. Ограничения по зрению есть, но они не настолько критичны, как может показаться на первый взгляд. В большинстве случаев ситуацию можно исправить очками или контактными линзами.

На самом деле требования к зрению определяются в зависимости от того, какую категорию прав вы получаете. А категории прав есть разные, подробнее о них вы можете узнать на сайте автошколы Бест96 https://best96.com.ua/categories/. Проверяется зрение по разным показателям. Небольшие отклонения от нормы можно исправить очками или линзами, а если человек уже носит их, то при проверке зрения это также учитывается, и показатели зрения без коррекционных инструментов в расчет не берутся.

Регламентирующие документы

Для вождения проверяется острота зрения, цветовосприятие, кругозор, а также наличие или отсутствие заболеваний глаз.

Согласно протоколам, проверяется отдельно каждый глаз. Чтобы сдать на права категории В, острота глаза, который видит лучше, должна быть не ниже 0.6, а глаза, который видит хуже, не ниже 0.2. Для получения прав категории С эти показатели составляют 0.8 и 0.4 соответственно. Сужение зрения при проверке кругозора не должно превышать 20 градусов. Кругозор нельзя исправить очками и линзами. Поэтому те, кто не проходит проверку кругозора, к сожалению, не допускаются к вождению.

Штрафные санкции

Плохое зрение может стать причиной аварии, смерти или травм людей. Поэтому расплата за то, что вы хотите водить машину с плохим зрением и ищете способ, как обмануть окулиста, может быть очень высока.

Надо понимать, что вождение — это очень серьезно. И учиться в автошколе нужно как следует, и сдавать экзамен на права самостоятельно. И для того, чтобы вы как можно лучше усвоили материал курсов, мы советуем вам лучшую автошколу Бест96 https://best96.com.ua/#contakty, в которую вы можете записаться и с лёгкостью научиться водить!