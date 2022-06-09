Путин заявил, что Россия и дальше будет нападатть и захватывать территории соседних государств Проти надання Україні статусу кандидата на вступ в ЄС висловилися три країни » Джонсон: в подорожании жизни в Великобритании нужно винить Путина PA Media Copyright: PA Media Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что решение президента России Владимира Путина начать вторжение в Украину стало главной причиной замедления экономического подъема в Великобритании после пандемии коронавируса. Во время выступления в Блэкпуле Джонсон говорил о подорожании основных продуктов в Британии, причиной которого он назвал резкий рост цен на энергоносители, связанный с войной в Украине. Британский премьер-министр сказал следующее: В числе причин финансовых трудностей, которые испытывает Великобритания, — последствия пандемии Covid-19, но путинская война против Украины «не оставила камня на камне» от шансов на полное восстановление экономики страны.

Обращаясь к британцам, Джонсон сказал, что знает о позиции части общества, считающей цену поддержки Лондоном Украины «слишком высокой». Такие люди убеждены, что Киев «нужно убеждать согласиться на все, что попросит Путин», сказал глава правительства. Однако, по мнению Джонсона, так поступать нельзя.

Джонсон (уже не впервые) сравнил Путина с крокодилом, который «попросту придет снова и потребует еще больше», если ему позволят удовлетворить свои претензии к Украине.

Комментируя возможность склонения Украины к «миру на плохих условиях», то есть к территориальным уступкам России, Джонсон назвал подобное развитие событий «совершенно неприемлемым с моральной точки зрения».