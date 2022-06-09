Американцям заборонили купувати російські акції та облігації

Про це повідомляє CNN.

Заборона є черговим кроком адміністрації Байдена для посилення фінансового тиску на Росію у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну.

Відтепер американським інвесторам заборонено купувати «як нові, так і існуючі боргові та акціонерні цінні папери, випущені юридичною особою в Російській Федерації». Досі американці могли купувати російські акції та облігації, які переходили з рук у руки на вторинних ринках.

«Американцям все одно дозволено продавати російські акції та облігації, але лише «особі, яка не є громадянином США», — цитує CNN заяву Мінфіну. Там також пояснюють, що продавати російські цінні папери американці не зобов’язані і можуть утримувати їх і надалі. Також американські інвестори також можуть інвестувати в американські фонди, які володіють російськими цінними паперами. Однак лише у випадку, якщо ці папери не є основною частиною активів фонду.

«На шляху до нашої мети – позбавити Росію фінансових ресурсів для продовження жорстокої війни проти України – Мінфін чітко дало зрозуміти, що громадянам США заборонено робити нові інвестиції в успіх Росії. В тому числі, шляхом покупок на вторинному ринку», – йдеться в заяві міністерства.