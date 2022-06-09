90% українців упевнені в перемозі України над Росією

Про це свідчить всеукраїнське онлайн-дослідження, проведене за ініціативою Офісу президента дослідницькою панеллю «Власна думка» за підтримки Інституту соціології НАН України. На питання «Наскільки ви вірите в перемогу України у війні з Росією?» 70,7% респондентів відповіли «абсолютно впевнений», 19,6% — «скоріше впевнений».

Водночас 3,6% опитаних відповіли «скоріше не впевнений» та «зовсім не впевнений», ще 6,1% сказали, що їм важко відповісти на це питання.

На питання про час, потрібний для перемоги над Росією, 20,4% українців відповіли «кілька місяців», 35,5% — «півроку — рік», ще 16,9% опитаних припустили, що війна триватиме більше року. При цьому 1,7% респондентів сказали, що не вірять у перемогу України.

У всеукраїнському онлайн-опитуванні взяли участь респонденти у всіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей. Параметри вибірки дослідження відповідають параметрам міського населення України за статтю, віком (14-55) і областю проживання до 24.02.2022. Метод опитування: CAWI (Computer Assisted Web Interviewing). Вибіркова сукупність: 7414. Джерела отримання даних: панель «Власна Думка», підписники інформаційних каналів державних адміністрацій в усіх областях України та інші канали комунікації з онлайн-аудиторією в Україні.

Дослідження проводилось 1-4 квітня 2022 року на волонтерських засадах українською дослідницькою панеллю «Власна думка» за підтримки Інституту соціології Національної академії наук України, за ініціативою Офісу Президента України.