Замість «Війни і миру» українські школярі вивчатимуть правила протимінної безпеки

Про це заявив заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко у етері національного телемарафону, повідомляє Укрінформ.

За його словами, з програми зарубіжної літератури, серед іншого, буде виключено роман Льва Толстого «Війна та мир».

«Такого в Україні вивчати не будуть, тобто все, що виспівує орківські війська, все воно зникне з програми зарубіжної літератури. Історія України та всесвітня історія — ми горді тому, що вже ґрунтуємося на національних українських архівних документах. Будуть внесені зміни в методологію викладання історії та світової історії, робочі групи ретельно опрацьовують всі ці зміни і буде виписано взаємовідносини між українською нацією та «руським міром» на основі історичної правди», — розповів Вітренко.

Він додав, що наразі тривають дискусії стосовно того, чи вивчати твори інших російських письменників та підкреслив, що нові програми розробляються і по решті предметів.

«Зараз працюють групи високопрофесійних спеціалістів, які створюють зміни до навчальних програм. До 15 червня ці групи мають подати результати до МОН, і ці зміни ми будемо вносити окремими нормативними документами. Зокрема зміни будуть стосуватися посилення практичної спрямованості предмету «Захист Вітчизни». Діти мають знати, вміти, буде посилено національно-патріотичне виховання і буде окремий блок, який стосуватиметься протимінної діяльності. Щоб діти були свідомі того, що не можна чіпати, що несе для них небезпеку», — сказав Вітренко.