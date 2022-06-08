Уряд розробляє грантову програму підтримки бізнесу

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Завдяки грантовій підтримці українських малих і середніх підприємців та виробників розраховуємо розігріти економіку, простимулювати створення нових робочих місць та задовольнити попит українців на якісну продукцію», – написа Шмигаль.

За його словами, основні принципи програми він вже обговорив на нараді за участі Мінекономіки, Мінфіну, Фонду зайнятості та Фонду розвитку підприємництва.

Далі відомства мають опрацювати пропозиції та подати їх на розгляд уряду.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації України запроваджує гранти на підтримку бізнесу під час війни на порталі Дія.