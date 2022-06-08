Украина хочет купить у Израиля систему ПВО «Железный купол»

Посол Украины в Тель-Авиве Евгений Корнийчук заявил, что его страна хочет купить у Израиля систему ПВО «Железный купол».

Как сообщает газета»Jerusalem Post» выступая на пресс-конференции в Тель-Авиве,, Корнийчук сказал, что они ожидают, что Тель-Авив разрешит транспортировку переносного противотанкового ракетного комплекса Spike SR израильского производства из Германии в Украину.

Корнийчук заявил, что американцы разрешили переправить указанные противотанковые ракеты из Германии в Украину, но Израиль не дал на это разрешение.

— «Мы хотим купить, а не получать в подарок»

Заявив, что Украина хочет купить систему «Железный купол», Корнийчук сказал:

«Нам нужна помощь Израиля, нам нужна военно-техническая поддержка. Нам нужен «Железный купол», который позволит спасти наших женщин и детей от российской бомбардировки. США не возражают против продажи. Мы хотим его купить, а не получить в подарок».