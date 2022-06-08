У США вручили премії MTV Movie & TV Awards 2022: список переможців

У ніч із 5 на 6 червня в Каліфорнії відбулася церемонія вручення нагород MTV Movie & TV Awards 2022. Головними переможцями стали фільм Людина-павук: Додому шляху нема та серіал Ейфорія.
За звання найкращого фільму також боролися – Дюна, Крик, Шан-Чі та легенда десяти кілець, Проєкт Адам та Бетмен. У рамках нагородження були названі й – Найкраща роль у кіно, Найкращий герой, Найкращий лиходій, Прорив року тощо.
Список переможців:
Найкращий фільм – Людина-павук: Додому шляху нема
Найкращий серіал – Ейфорія
Найкраща роль у кіно – Том Холланд за фільм Людина-павук: Додому шляху нема
Найкраща роль у серіалі – Зендея за серіал Ейфорія
Прорив року – Софія Ді Мартіно у шоу Локі
Найкраща акторська команда – Локі
Найкращий герой – Скарлетт Йоханссон у фільмі Чорна вдова
Найкращий лиходій – Деніел Редкліфф у фільмі Загублене місто
Найкраща комедійна роль – Раян Рейнольдс у фільмі Головний герой
Найкращий саундтрек – Дженніфер Лопес за пісню On My Way (Marry Me)
Leave a Reply