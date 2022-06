У США вручили премії MTV Movie & TV Awards 2022: список переможців

У ніч із 5 на 6 червня в Каліфорнії відбулася церемонія вручення нагород MTV Movie & TV Awards 2022. Головними переможцями стали фільм Людина-павук: Додому шляху нема та серіал Ейфорія.

За звання найкращого фільму також боролися – Дюна, Крик, Шан-Чі та легенда десяти кілець, Проєкт Адам та Бетмен. У рамках нагородження були названі й – Найкраща роль у кіно, Найкращий герой, Найкращий лиходій, Прорив року тощо.

Список переможців:

Найкращий фільм – Людина-павук: Додому шляху нема

Найкращий серіал – Ейфорія

Найкраща роль у кіно – Том Холланд за фільм Людина-павук: Додому шляху нема

Найкраща роль у серіалі – Зендея за серіал Ейфорія

Прорив року – Софія Ді Мартіно у шоу Локі

Найкраща акторська команда – Локі

Найкращий герой – Скарлетт Йоханссон у фільмі Чорна вдова

Найкращий лиходій – Деніел Редкліфф у фільмі Загублене місто

Найкраща комедійна роль – Раян Рейнольдс у фільмі Головний герой

Найкращий саундтрек – Дженніфер Лопес за пісню On My Way (Marry Me)