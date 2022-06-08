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У Польщі закликають ЄС відмовитися від російського газу уже в сьомому пакеті санкцій

Збігнєв Рау

ЄС повинен спільно працювати над затвердженням сьомого пакету санкцій, який має включати повну відмову від газу з Росії

Про це під час заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, передає Укрінформ.

Рау зазначив, що сьомий пакет санкцій має включати повне припинення поставок російського газу, імпорту нафтохімічної продукції, а також відключення всіх російських і білоруських банків від системи SWIFT.

Він також наголосив, що місце України – в Євросоюзі.

«Ми очікуємо на позитивну рекомендацію від Єврокомісії щодо надання Україні статусу країни-кандидата. Ми сподіваємося, що на наступному засіданні Європейська рада прийме позитивне рішення з цього приводу», — додав міністр.

Він зауважив, що це не змінює позицію Польщі щодо підтримки євроінтеграції країн Західних Балкан.

8 июня, 2022 | Category: Статьи

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