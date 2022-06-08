США арештують літаки Абрамовича

США отримали ордер на арешт двох літаків Романа Абрамовича через ймовірне порушення санкцій. Вартість літаків разом перевищує 400 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на документи, оприлюднені офісом прокурора США Деміана Вільямса.

У понеділок суддя магістрату США Сара Л. Кейв підписала ордер на арешт Boeing 787-8 Dreamliner і Gulfstream G650ER.

Міністерство торгівлі стверджує, що він порушив санкції, реекспортувавши літак до росії без необхідної ліцензії. Згідно з свідченням Федерального бюро розслідувань, Dreamliner перебуває в Дубаї з березня, тоді як Gulfstream з того часу перебуває в москві.

Арешт демонструє «зобов’язання використовувати всі доступні юридичні інструменти для застосування санкцій та експортного контролю, запроваджених у відповідь на незаконну війну росії в Україні», – йдеться у заяві Вільямса.

Зазначається, що американські чиновники поновили зусилля щодо введення санкцій проти Абрамовича після того, як його поїздка до Києва для відновлення переговорів провалилася.

«Російські олігархи допомогли створити середовище, яке дозволило Росії вести смертельну війну в Україні. Захоплення їхнього цінного майна, включно з цими двома літаками, — це лише один із способів притягнення до відповідальності тих, хто порушує закони США та підтримує Росію в її спробі завоювати суверенну націю», – сказав у заяві помічник директора ФБР Майкл Дж. Дріскол.