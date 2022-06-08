Шарль Мішель: росія використовує їжу як зброю і бреше в радянському стилі

Блокуючи експорт зерна через українські порти, росія намагається використовувати продукти харчування як зброю та навмисно провокує глобальну продовольчу кризу.

Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель на пленарному засіданні Європарламенту щодо підсумків спеціальної зустрічі глав держав та урядів країн ЄС, що відбулась 30-31 травня.

«росія використовує їжу як знаряддя війни, здійснюючи крадіжки зерна, блокуючи порти та перетворюючи фермерські угіддя на поле бою. Понад 20 мільйонів тонн зерна — пшениці та кукурудзи — заблоковані нині в Україні. Це підриває глобальну продовольчу безпеку, призводить до підвищення цін і глобального голоду», — заявив Мішель.

Він нагадав, що лідери ЄС погодили дії щодо пошуку логістичних рішень для вивезення українського зерна на глобальний ринок альтернативними шляхами. За його словами, глобальний голод є проблемою, що стосується кожного, тож її розв’язання потребує тісної міжнародної співпраці. ЄС активно працює над цим разом із міжнародними партнерами, включаючи G7 та Африканський Союз.

«У Нью-Йорку кілька днів тому я зустрічався з Генеральним секретарем (ООН) Гутеррешем, щоб обговорити глобальну продовольчу безпеку та спільні зусилля, щоб дістатися заблокованого зерна в Одесі. кремль перетворив постачання продовольства на зброю і супроводжує свої дії поширенням брехні у радянському стилі. Ми маємо об’єднати зусилля, щоб викрити ці фабрикації як суцільні вигадки, зокрема, на Глобальному Півдні. Саме російські військові кораблі та ракети блокують експорт зерна, російські танки, бомби та міни не дозволяють Україні сіяти та збирати врожай», — заявив президент Євроради.

Він наголосив: не існує жодних санкцій ЄС, спрямованих проти сільськогосподарських товарів росії, і про це мають знати всі країни, що які зачепила штучно створена продовольча криза, та не дозволяти кремлівській пропаганді обманювати їх.

Мішель нагадав, що два дні тому порушував це питання на засіданні РБ ООН, коли висловив солідарну підтримку ЄС на адресу України та засудив звірства російських військових на її території.

«Послу росії тоді не сподобалися мої слова і він пішов, бо відмовився поглянути в очі правді. Але ми не припинятимемо говорити правду. Ми не припинятимемо дії з підтримки України, не перестанемо протистояти росії із фактами», — заявив президент Євроради.