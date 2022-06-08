СБУ: держзрадниця «Побєда» зливала ворогу розвіддані про ЗСУ

За даними слідства, особливо тяжкий злочин у період воєнного стану скоїла уродженка Херсонщини, 42-річна жителька одного із сіл Чуднівської територіальної громади.

СБУ зазначає, що співробітник підрозділу розвідки збройних сил РФ «примітив» жінку у заборонених в Україні соцмережах, де вона висловлювала агресивну проросійську позицію. Росіяни завербували її та присвоїли псевдонім «Побєда».

Підозрювана від початку квітня і дотепер виконувала вказівки російського куратора, задля чого неодноразово спеціально відвідувала навколишні населені пункти.

Жінка детально збирала інформацію про місце дислокації Збройних сил України, чисельність особового складу, маршрути пересування та кількість військової техніки, розташування блок-постів, їх GPS-координати тощо.

Це була надзвичайно важлива для російської розвідки інформація, оскільки через це село рухалися сили ЗСУ, які вибивали ворога з тимчасово окупованих територій, наголошує українська спецслужба.