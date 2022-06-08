Путін наказав любою ціною захопити Сєвєродонецьк за два дні

Гайдай заявив, що Сєвєродонецьк не контролюють російські окупанти та наголосив, що “місто ніхто не здає”.

“У Сєвєродонецьку точаться запеклі бої, наші захисники воюють за кожен сантиметр міста. Слідкуйте за висловлюваннями. Не розводьте зраду. Не псуйте настрій ЗСУ! Ніхто не збирається здавати Сєвєродонецьк!” – зауважив він.

Сергій Гайдай також повідомив, що окупанти не контролюють трасу Лисичанськ-Бахмут, однак постійно обстрілюють її, тому цією дорогою не користуються.

Також, за словами Гайдая, плани росіян не змінились, і вони намагатимуться захопити Сєвєродонецьк до 10 червня. Окупанти вже кинули всі сили на цей напрямок, а тому в місті очікуються запеклі бої.

“Ми очікуємо збільшення обстрілів та бомбардувань Сєвєродонецька та Лисичанська в рази, масштабного наступу на Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках, а також спроб знову форсувати річку Сіверський Донець, щоб створити плацдарм для наступу. Бої будуть запеклими, вони кинуть сюди все, щоб виконати завдання”, – наголосив Гайдай.