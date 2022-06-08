 
«  
  »

Особенности использования программы «Медок»

Компьютерная программа «М.Е.Док» – ваш лучший помощник при работе со всеми видами документов в электронном виде: налоговыми накладными, актами, счетами-фактурами и отчетами. Это новейший программный продукт для компаний различных сфер деятельности и систем налогообложения. Смело используйте Медок в Киеве и значительно упрощайте свою предпринимательскую деятельность.

Все документы, созданные в программе M.E.Doc и подписанные электронной цифровой подписью, являются оригинальными документами (Законы Украины «Об электронной цифровой подписи» № 852-IV от 22 мая 2003 г. N 851-IV от 22.05.2003).

Разработчики в ускоренном темпе внедряют новое законодательство, каким бы изменчивым оно ни было. Вы всегда работаете с актуальными отчетными формами и не беспокоитесь о штрафах!

Больше, чем отчетность: преимущества системы M.E.Doc:

  1. Максимальная автоматизация отчетности и других рабочих процессов внутри программы.
  2. Надежность работы, обеспечиваемая командой профессиональных разработчиков и технической поддержкой.
  3. Возможность постоянного профессионального развития через обучающие программы и презентации в вашем офисе.
  4. Гибкая система скидок и поощрений для постоянных пользователей.

Свойства «M.E.Doc»

Работая в ПК «М.Э.Док» каждый пользователь сможет:

  • регистрировать налоговые накладные, счета-фактуры, получать регистрационные квитанции/выписки;
  • подготавливать и отправлять отчеты в контролирующие органы;
  • создавать отчеты по НДС на основе регистра;
  • отправлять отчеты регуляторам;
  • получать сертификаты от регуляторов;
  • просматривать, распечатывать и хранить документы на электронных носителях;
  • зашифровать и подписать любой документ с помощью ЭЦП;
  • обмениваться первичными документами с контрагентами в электронном виде;
  • вести учет заработной платы;
  • получать и консолидировать отчеты от филиалов;
  • создавать аналитические финансовые отчеты;
  • и многие другие возможности.

«М.Э.Док» — это просто и удобно

Система M.E.Doc помогает сэкономить драгоценное время при работе с налоговыми накладными. Формирование счетов-фактур и подписание их ЭЦП, отправка в Единый реестр, получение в ответ квитанции или необходимых выписок из реестра формируются за считанные минуты вместо того, чтобы долго работать с ним. M.E.Doc является надежным средством ЭЦП, что подтверждено заключением Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

С помощью ЭЦП «М. Э.Док» придает юридическую силу любому документу, созданному в программе. Подписание документов очень простое, а отправка документов в контролирующие органы осуществляется за считанные секунды. Последовательность действий по подписанию документов ЭЦП пошаговая для удобства пользователя. Любой документ, созданный в «М.Э.Док» и подписанный ЭЦП, является оригинальным документом в электронном виде.

8 июня, 2022 | Category: Новости

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  