Особенности использования программы «Медок»

Компьютерная программа «М.Е.Док» – ваш лучший помощник при работе со всеми видами документов в электронном виде: налоговыми накладными, актами, счетами-фактурами и отчетами. Это новейший программный продукт для компаний различных сфер деятельности и систем налогообложения. Смело используйте Медок в Киеве и значительно упрощайте свою предпринимательскую деятельность.
Все документы, созданные в программе M.E.Doc и подписанные электронной цифровой подписью, являются оригинальными документами (Законы Украины «Об электронной цифровой подписи» № 852-IV от 22 мая 2003 г. N 851-IV от 22.05.2003).
Разработчики в ускоренном темпе внедряют новое законодательство, каким бы изменчивым оно ни было. Вы всегда работаете с актуальными отчетными формами и не беспокоитесь о штрафах!
Больше, чем отчетность: преимущества системы M.E.Doc:
- Максимальная автоматизация отчетности и других рабочих процессов внутри программы.
- Надежность работы, обеспечиваемая командой профессиональных разработчиков и технической поддержкой.
- Возможность постоянного профессионального развития через обучающие программы и презентации в вашем офисе.
- Гибкая система скидок и поощрений для постоянных пользователей.
Свойства «M.E.Doc»
Работая в ПК «М.Э.Док» каждый пользователь сможет:
- регистрировать налоговые накладные, счета-фактуры, получать регистрационные квитанции/выписки;
- подготавливать и отправлять отчеты в контролирующие органы;
- создавать отчеты по НДС на основе регистра;
- отправлять отчеты регуляторам;
- получать сертификаты от регуляторов;
- просматривать, распечатывать и хранить документы на электронных носителях;
- зашифровать и подписать любой документ с помощью ЭЦП;
- обмениваться первичными документами с контрагентами в электронном виде;
- вести учет заработной платы;
- получать и консолидировать отчеты от филиалов;
- создавать аналитические финансовые отчеты;
- и многие другие возможности.
«М.Э.Док» — это просто и удобно
Система M.E.Doc помогает сэкономить драгоценное время при работе с налоговыми накладными. Формирование счетов-фактур и подписание их ЭЦП, отправка в Единый реестр, получение в ответ квитанции или необходимых выписок из реестра формируются за считанные минуты вместо того, чтобы долго работать с ним. M.E.Doc является надежным средством ЭЦП, что подтверждено заключением Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
С помощью ЭЦП «М. Э.Док» придает юридическую силу любому документу, созданному в программе. Подписание документов очень простое, а отправка документов в контролирующие органы осуществляется за считанные секунды. Последовательность действий по подписанию документов ЭЦП пошаговая для удобства пользователя. Любой документ, созданный в «М.Э.Док» и подписанный ЭЦП, является оригинальным документом в электронном виде.
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