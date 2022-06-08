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10 гірсько-штурмову бригаду хочуть офіційно перейменувати на «Едельвейс»

У Коломиї депутати пропонують перейменувати 10 гірсько-штурмову бригаду на «Едельвейс»

Про це повідомив депутат Коломийської міської ради Богдан Станіславський, передає «Еспресо. Захід».

7 червня, на сесії міської ради  депутати звернувся до Президента України Володимира Зеленського та голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлани Онищук, щоб 10 Гірсько- Штурмова Бригада офіційно присвоїли найменування «Едельвейс».

«Вже сім років «десятка» є військовим символом Коломийської громади. Едельвейс – це сильна рослина, яка виживає навіть у суворих гірських умовах. Неофіційно гірських штурмовиків називають саме «едельвейсами». Також квітка одночасно є одним із символів і наших військових, і Коломийського регіону. Тому ми просимо очільника держави та нашої області посприяти тому, щоб «Едельвейс» — став офіційною назвою 10-ої гірсько-штурмової бригади», – зазначив у дописі депутат.

8 июня, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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