10 гірсько-штурмову бригаду хочуть офіційно перейменувати на «Едельвейс»

У Коломиї депутати пропонують перейменувати 10 гірсько-штурмову бригаду на «Едельвейс»
Про це повідомив депутат Коломийської міської ради Богдан Станіславський, передає «Еспресо. Захід».
7 червня, на сесії міської ради депутати звернувся до Президента України Володимира Зеленського та голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлани Онищук, щоб 10 Гірсько- Штурмова Бригада офіційно присвоїли найменування «Едельвейс».
«Вже сім років «десятка» є військовим символом Коломийської громади. Едельвейс – це сильна рослина, яка виживає навіть у суворих гірських умовах. Неофіційно гірських штурмовиків називають саме «едельвейсами». Також квітка одночасно є одним із символів і наших військових, і Коломийського регіону. Тому ми просимо очільника держави та нашої області посприяти тому, щоб «Едельвейс» — став офіційною назвою 10-ої гірсько-штурмової бригади», – зазначив у дописі депутат.
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