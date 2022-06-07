Зеленський назвав кінцеву мету війни з Росією

Україна не розглядає глухий кут у війні з Росією як варіант розв’язання ситуації. Мета Києва полягає у відновленні суверенітету над усією територією.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Financial Times.

Зеленський наголосив, що для нього люди становлять пріоритет.

“Ми поступаємося в оснащенні й тому не здатні просуватися вперед. Ми зазнаємо більше втрат, і люди — мій пріоритет”, — сказав він.

Президент вважає, що перемогу потрібно досягнути на полі бою, однак він відкритий до мирних перемовин з Путіним попри всі звірства російських військових в Україні.

За словами Зеленського, західні санкції не справили впливу на позицію РФ. Він розкритикував партнерів за заклики до припинення вогню без умови про припинення Москвою свого наступу.

“Усі діють як шифр. Вони підтримують Україну, але при цьому перевіряють, що можна зробити для ослаблення санкцій, щоб не постраждав бізнес. Як ми можемо домогтися припинення вогню на території України, не прислухаючись до позиції цієї країни? Це дуже дивно”, — зазначив він.