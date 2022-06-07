Збитки аграрного сектору через вторгнення РФ вже сягнули близько $20 млрд

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

«Якщо говорити про інфраструктуру всього АПК (агропромисловий комплекс — ред.), то Україна зазнала збитків в близько 6 млрд США. А в цілому недоотримай дохід агросфери становить близько $20 млрд», — сказав він.

Агроексперт додав, що не варто очікувати той урожай, який ми щороку мали з Півдня України. Адже окупанти забороняють вивозити овочі та фрукти на неокуповані території.

«Гадаю, не варто очікувати з окупованих територій овочі та фрукти, тому що от нещодавно була інформація, що підприємці Запоріжжя були змушені згноїти урожай огірків, адже є заборона на вивезення овочів та фруктів на неокуповану територію», — зауважив Нів’євський.