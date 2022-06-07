 
«  
  »

Збитки аграрного сектору через вторгнення РФ вже сягнули близько $20 млрд

Віцепрезидент KSE з економічної освіти, агроексперт Олег Нів’євський переконаний, українська агросфера зазнає великих збитків через вторгнення Росії

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

«Якщо говорити про інфраструктуру всього АПК (агропромисловий комплекс — ред.), то Україна зазнала збитків в близько 6 млрд США. А в цілому недоотримай дохід агросфери становить близько $20 млрд», — сказав він.

Агроексперт додав, що не варто очікувати той урожай, який ми щороку мали з Півдня України. Адже окупанти забороняють вивозити овочі та фрукти на неокуповані території.

«Гадаю, не варто очікувати з окупованих територій овочі та фрукти, тому що от нещодавно була інформація, що підприємці Запоріжжя були змушені згноїти урожай огірків, адже є заборона на вивезення овочів та фруктів на неокуповану територію», — зауважив Нів’євський.

7 июня, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  