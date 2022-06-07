Ворог просунувся під Лиманом, ситуація в Сєвєродонецьку залишається неясною, — ISW

Російська армія продовжує безуспішні спроби перерізати українські комунікації на північний схід від Бахмута. Також ворог просунувся під Лиманом
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Зазначається, що окупанти, ймовірно, зберігають контроль над більшою частиною Сєвєродонецька. Точна ситуація в місті залишається неясною. Контроль над місцевістю, ймовірно, часто змінюється.
У свою чергу загарбники в районі Ізюма не зробили жодного підтвердженого просування, проте як сили, що просувалися на захід від Лимана, досягли незначних досягнень.
«Російські війська додатково просувалися на захід від Лимана в Щурове та Старий Караван і, як повідомляється, «зачищають» Святогірськ (тобто вони, ймовірно, ведуть міські бої в межах міста) з наміром просуватися на південь у напрямку Слов’янська через річку Сіверський Донець», — йдеться в повідомленні.
Також окупанти продовжували невдалі спроби розірвати українські лінії комунікації на північному сході від Бахмута. 6 червня російські війська продовжували мінометні, артилерійські, ракетні, повітряні та наземні обстріли на схід від Бахмута.
Так, російські війська безуспішно намагалися просунутися на захід у бік Бахмута від Білогорівки, Комишувахи, Берестового та Михайлівки з наміром перетинати дороги на північний схід від Бахмута.
«Повідомляється, що війська територіальної оборони «Донецької Народної Республіки» («ДНР») поступово просувалися в районі Донецька та Авдіївки та відтіснили українські війська від Авдіївки, зайняли позиції в Кам’янці (5 км на північний схід від Авдіївки) та взяли під контроль Зелений Гай та Петрівське (обидва в межах 70 км на південний захід від Авдіївки). Просування на південний захід від Авдіївки, ймовірно, має на меті отримати доступ до траси H20, щоб рухатися на північ для підтримки операцій в Авдіївці, що, у свою чергу, є ймовірною спробою піднятися по трасі H20 у напрямку Краматорськ-Слов’янськ», — йдеться в повідомленні.
В Інституті зауважили, що обмежені та локальні українські контратаки змусили російські війська зосередитися на утриманні оборонних рубежів на північ від Харкова.
Аналітики додали, що російська окупаційна влада посилює зусилля з видачі російських паспортів громадянам України та посилення контролю над окупованими територіями.
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