В Україні з’явився табір для військовополонених росіян

Міністр юстиції Денис Малюська повідомив про створення табору для військовополонених із Росії в одній із західних областей України
Про це він повідомив в ефірі телемарафону, пережає Liga.net.
«Ми створили спеціальний табір для військовополонених на заході України, де утримуються ті, щодо яких немає найближчих очікувань щодо обміну», – сказав міністр.
За його словами, росіян, які тільки потрапили до полону або є плани їх обміняти, розміщують в установах Мінюсту.
Малюська зазначив, що рівень утримання військовополонених «трохи краще, ніж утримання ув’язненого чи засудженого»: у них є доступ до Червоного Хреста, краще харчування та засоби гігієни.
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