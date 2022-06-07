В Україні з’явився табір для військовополонених росіян

Про це він повідомив в ефірі телемарафону, пережає Liga.net.

«Ми створили спеціальний табір для військовополонених на заході України, де утримуються ті, щодо яких немає найближчих очікувань щодо обміну», – сказав міністр.

За його словами, росіян, які тільки потрапили до полону або є плани їх обміняти, розміщують в установах Мінюсту.

Малюська зазначив, що рівень утримання військовополонених «трохи краще, ніж утримання ув’язненого чи засудженого»: у них є доступ до Червоного Хреста, краще харчування та засоби гігієни.