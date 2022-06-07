В Сєвєродонецьку залишаються 10-11 тис. мирних жителів, тривають вуличні бої

Про це в ефірі єдиних новин розповів голова Сєвєродонецької міської військової адміністрації Олександр Стрюк.

«Ситуація в місті – стабільно складна. Наші Збройні сили укріпились на позиціях, тримають місто – ті рубежі, які зайняли. Разом із тим бої не вщухають, орки кидають все нові сили. Тут зосереджено доволі багато артилерії та техніки, яка штурмує місто. ЗСУ роблять максимум для того, щоб відстояти місто», – зазначив Стрюк.

Частину мешканців Сєвєродонецька силоміць вивезли на окуповану територію росіяни, інші – самі втікали, куди могли від шквальних обстрілів, каже очільник ВЦА. За його оцінкою, зараз у місті залишається близько 10-11 тисяч. Вони живуть під постійними обстрілами, без світла та води – всі комунікації зруйновані ще 1,5 місяця тому.

«Скоріш за все, рашисти хочуть отримати хоч якусь значущу перемогу. Бо Сєвєродонецьк – це адміністративний центр Луганщини, своєрідна «мала столиця» області, символ того, що Луганщина є Україною. Тому взяття Сєвєродонецька є для окупантів символічним», – заявив Стрюк.