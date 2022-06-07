СБУ викрила агента РФ, який створив в Україні понад 20 проросійських ЗМІ

Служба безпеки України викрила киянина, який створив понад 20 проросійських Інтернет-ЗМІ, в яких прославляли ворожі сили та поширювали дезінформацію про ЗСУ.

Таким шляхом чоловік під керівництвом спецслужб Росії просував ідеї «руського міра», повідомили в пресслужбі СБУ.

«Для цього киянину поставили завдання створити понад 20 інтернет-ЗМІ. У них регулярно виправдовували збройну агресію рф та глорифікували її учасників. Крім того, через ці вебресурси активно розганялася завідомо неправдива інформація про ЗСУ, дискредитувалися українські захисники», – повідомили в СБУ.

Загальна щомісячна аудиторія створених чоловіком медіа складала понад 2,2 млн унікальних користувачів.

Ворожого агента затримали, йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення і поширення матеріалів, у яких виправдовується, визнається правомірною та заперечується збройна агресія Росії проти України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з можливою конфіскацією майна.