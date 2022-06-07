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Росія з 24 лютого втратила близько 31 360 окупантів, 1390 танків, 694 системи артилерії, 212 літаків, 177 гелікоптерів

техніка окупантів

Упродовж доби 6 червня українські військові знищили 110 російських окупантів, 4 танки, 16 бронемашин, 4 артилерійські системи, літак, гелікоптер, 2 безпілотника і 10 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн

Загалом за час повномасштабного вторгнення станом на 7 червня Росія втратила у війні з Україною 1390 танків, 3416 бойових бронемашин, 694 системи артилерії, 207 ракетних систем залпового вогню, 96 засобів протиповітряної оборони 212 літаків, 177 гелікоптерів, 553 безпілотники оперативно-тактичного рівня і 13 кораблів.

Також загарбники втратили 125 крилатих ракет, 2405 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 53 одиниці спецтехніки.

«Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку», — зазначили у Генштабі ЗСУ.

7 июня, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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