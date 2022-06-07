Порошенко на Європейському Фінансовому Конгресі пояснив, де взяти кошти для відбудови України

Про це повідомляє сайт партії «Європейська Солідарність».

Порошенко вважає, що джерелами відновлення української екноміки мають бути заморожені російські активи, а також допомога союзників та приватні інвестиції.

«За це розплачуватиметься росія. Минулого тижня Лондонська школа економічних і політичних наук організувала дуже хорошу зустріч з аналітиками, які підготували наукове обґрунтування того, що я хочу бачити. Представники Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Єврокомісії. І вони вже підготували деякі результати, відповідаючи на питання, хто буде платити», — пояснив Порошенко.

«Платитиме росія замороженими рахунками і золотовалютними резервами. Платитимуть і російські олігархи, які будуть щасливі запропонувати половину своїх рахунків, щоб зняти з себе санкції, що є не найкращим варіантом. Але це однозначно мають бути репарації від росії. Як пропозиція, можемо поговорити про спеціальний податок на російський газ чи нафту. Отже, найбільшу частину — 3 чи 4 сотні мільярдів доларів заплатить росія», — наголошує Порошенко.

«Ми знайдемо шлях домогтися правосуддя, включаючи і судові рішення. Наприклад, коли росія атакувала нас у Керченській протоці, ми пішли в Гамбурзький трибунал і отримали рішення про негайне звільнення українських військових кораблів і солдат. І це було зроблено за місяць, ми мали судове рішення. Чому б нам так не зробити зараз? Ми маємо міжнародні суди, і я як президент маю два кейси проти росії, де йдеться про російську агресію в Криму та фінансування тероризму», — вважає Порошенко.

«Частина грошей буде від Європи, яка буде донором, щоб допомогти нам. І вони будуть спрямовані не на відбудову, а на реформи і модернізацію, щоб відповідати критеріям ЄС», — пояснює п’ятий президент.

Порошенко також зазначив, що потрібно надати механізми для захисту приватних іноземних інвестицій в українську економіку.

«Чому ми не можемо, наприклад, застрахувати їх в Україні від політичного, безпекового та військового ризиків? Це стимулюватиме гроші не лише платників податків», — також пропонує Петро Порошенко.

«Дивіться, у нас є всі механізми, які нам потрібні, у нас є цілий світ. Ми маємо завдання депутінізувати Росію. І ми маємо діяти швидко. Це стосується і надання статусу, а також майбутнього членства в ЄС, і Плану дій щодо членства в НАТО», — резюмує Порошенко.