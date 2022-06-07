Міжнародні резерви України впали майже на $2 млрд

Станом на 1 червня 2022 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили $25,1 млрд.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Упродовж травня резерви скоротилися на 7% насамперед через продаж валюти на міжбанківському валютному ринку, що частково компенсовано фінансуванням від міжнародних партнерів.

Загалом упродовж травня динаміку міжнародних резервів визначали операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку, операції з управління державним боргом та переоцінка фінансових інструментів через зміну ринкової вартості та курсів валют.

Зокрема Центробанк продав на валютному ринку $3,4 млрд й викупив до резервів – $56,4 млн.

«Значні обсяги продажу валюти зумовлені перевищенням попиту на неї над пропозицією. Так, суттєві витрати на оборонні потреби, на імпорт товарів та послуг, а також для забезпечення розрахунків із міжнародними платіжними системами за витрати громадян із гривневих карток за кордоном перевищували надходження від експорту та від трудових мігрантів», –зазначили в НБУ.

Валютні надходження на користь Уряду України становили $1,66 млрд. Зокрема, 583,7 млн євро надійшли від Світового банку, а 582,3 млн євро – від Європейського союзу. Загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становив $144,8 млн, у тому числі $60,2 млн спрямовано на обслуговування єврооблігацій України (ОЗДП).

Крім того, Національний банк та уряд сплатили Міжнародному валютному фонду $68,6 млн.

Ринкова вартість курсів валют минулого місяця збільшилася на $63,1 млн.