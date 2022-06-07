 
«  
  »

Китай таємно будує військово-морську базу в Камбоджі

Китай прапор

Китай зводить засекречений військово-морський об’єкт у Сіамській затоці

Про це повідомляє Washington Post з посиланням на слова західних офіційних осіб на умовах анонімності.

Китай зводить закордонний засекречений військово-морський об’єкт у Сіамській затоці на півдні Камбоджі. Будівництво розпочалося нещодавно: найближчим часом планується закласти перший камінь, але підготовка до робіт уже триває, зазначають джерела видання.

Пекін вважає цей регіон своєю історичною сферою впливу, тому будівництво тут бази є для нього стратегічною метою.

Якщо Китаю вдасться збудувати базу у Камбоджі, вона стане другою іноземною військовою базою після бази Китаю у східноафриканській країні Джибуті.

7 июня, 2022 | Category: Мир, Новости

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  