Госдепартамент: российское вторжение поставило под угрозу продовольственную безопасность во всем мире

Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс заявил, что российское вторжение в Украину поставило под угрозу продовольственную безопасность во всем мире.

В ходе пресс-брифинга Прайс отметил, что на данный момент украинские порты не могут покинуть примерно 84 судна, на борту которых находятся по меньшей мере 450 моряков. «Зерно находится не только на этих судах, около 22 миллионов тонн зерна хранится в элеваторах, и его нужно вывезти, чтобы освободить место для нового урожая, – заявил представитель Госдепартамента. – Кроме того, Россия фактически взяла под прицел суда в море. Они взяли под прицел элеваторы и продолжают фактическую блокаду украинских портов».

Прайс отметил, что США ведут переговоры с Украиной, а также с другими союзниками и партнерами США для решения вопроса. «Мы продолжаем вести очень тесный диалог по этой проблеме и поддерживать контакты с ключевыми партнерами – с нашими европейскими союзниками, с Турцией, в том, что касается ее усилий, а также с ООН».

Турция остается одной из сторон, предпринимающей активные шаги в попытках разрешения этого вопроса. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, турецкие и российские власти достигли предварительной договоренности по вопросу возобновления поставок украинской сельскохозяйственной продукции из Одессы. Сообщается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил помощь в разминировании побережья Одессы и сопровождении судов с зерном.

При этом, по словам издания, Украина пока не одобрила этот план, опасаясь, что в результате разминирования украинский порт может стать уязвимым для нападения российского флота.

В понедельник, 6 июня, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что «мы не можем доверять Путину». «Путин говорит, что не будет использовать торговые пути для нападения на Одессу, – написал Кулеба в своем Твиттере. – Это тот самый Путин, который сказал канцлеру Германии Шольцу и президенту Франции Макрону, что не будет нападать на Украину, за несколько дней до начала полномасштабного вторжения в нашу страну».

Источники Bloomberg подчеркивают, что Анкара надеется, что ее предложение будет одобрено Организацией Объединенных Наций.

Ситуация с продовольственной безопасностью усложняется и продолжающимися ракетными ударами по объектам инфраструктуры. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем Твиттере заявил, что в результате российского ракетного удара был уничтожен «второй по величине зерновой терминал в Украине», расположенный в городе Николаев. «В свете подобных сообщений дезинформация, распространяемая Путиным с целью отвести от себя вину, становится еще более циничной», – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Евросоюза.

5 июня мэр Николаева Александр Сенкевич в своем Телеграм-канале заявил, что российские войска провели обстрел инфраструктурного объекта, в результате чего загорелись склады с зерном. По словам городского главы, пожар, охвативший площадь в 10 тысяч м2, уничтожил два складских помещения.

Ранее «Голос Америки» подробно рассказывал о том, как российское вторжение повлияло (и, вероятно, еще будет влиять) не только на украинское сельское хозяйство, но и на продовольственную безопасность других стран, ранее активно закупавших у Украины сельскохозяйственную продукцию. Подробный разбор смотрите на Youtube-канале «Голоса Америки».