Борис Джонсон: Не можна тиснути на Україну, щоб вона підписала погану угоду

Світові держави не повинні тиснути на президента України Володимира Зеленського, щоб він погодився на погану мирну угоду з президентом Росії Володимиром Путіним, заявив у вівторок прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон своїй команді міністрів.

Під час засідання Кабінету, міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс також заявила, що Лондон готує додаткові санкції проти Росії за її вторгнення в Україну, повідомив журналістам речник Джонсона.

Джонсон, який отримав підтримку від депутатів під час голосування щодо вотуму недовіри в понеділок, сказав своїм міністрам, що Британія «залишатиметься на передовій» підтримки України, додав речник.

Британський прем’єр сказав, що важливо, щоб на президента Зеленського не тиснули, щоб він погодився на поганий мир, зазначивши, що погані мирні угоди не є стійкими. Джонсон заявив, що світ повинен уникати будь-якого результату, коли необґрунтована агресія Путіна, здавалося б, принесла результат.