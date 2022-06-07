Бій тривав 14 годин: львівські десантники знищили близько 50 солдатів «елітного» полку РФ

Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації, передає «Еспресо.Захід«.

«Це відбулось нещодавно під час бою, який тривав близько 14 годин. Тоді ворог хотів перерізати одну стратегічно важливу трасу на сході України. Але десантники 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ не дозволили розвинути наступ. Наші воїни з гранатомета NLAW підпалили російську БМД, знищили близько 50 одиниць особового складу 104-го так званого «гвардійського» десантно-штурмового полку 76-ої десантно-штурмової псковської дивізії», — зазначив Козицький.

За його словами, коли ворог зустрівся у близькому контактному стрілецькому бою з українськими десантниками, відступив. І залишав у лісосмузі тіла своїх загиблих.

«Це був важкий бій, в якому наші бійці вкотре проявили свою мужність і відданість. Старший лейтенант Олександр Чавдар та старший солдат Олег Дубич отримали осколкові поранення, але відмовились від евакуації в медзаклад і продовжували вести вогонь, поки ворог не відступив», — розповів очільник ОВА.

Крім того, в той день артилерійські підрозділи 80-ї бригади нанесли масований артилерійський удар, внаслідок якого прорядили ряди окупантів та їхньої техніки.

Згодом на фейсбук-сторінці 80-ї бригади додали, що цей бій, біля містечка Б., почався у другій ночі, коли до позицій десантників, підійшла ворожа диверсійно-розвідувальна група.

«Наші хлопці помітили диверсантів і вогнем з автоматичної стрілецької зброї, змусмили їх відступити. Але, рашисти, не вгамувались і трохі пізніше, їх піхота, , підсилена бронетехнікою, пішла в атаку. От тут львівські десантники і влаштували їм «теплу зустріч», — йдеться у повідомленні.