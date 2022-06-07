Английский язык в Украине может получить специальный статус — Шмыгаль

Английский язык может получить в Украине статус языка делового общения. Об этом в своем «Телеграме» написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, «английский сегодня используют в деловом общении во всем цивилизованном мире, так что предоставление ему такого статуса в Украине будет способствовать развитию бизнеса, привлечению инвестиций и ускорению евроинтеграции Украины».

Премьер-министр Украины и кабинет министров сейчас работают над соответствующей законодательной инициативой.