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Английский язык в Украине может получить специальный статус — Шмыгаль

Английский язык может получить в Украине статус языка делового общения. Об этом в своем «Телеграме» написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, «английский сегодня используют в деловом общении во всем цивилизованном мире, так что предоставление ему такого статуса в Украине будет способствовать развитию бизнеса, привлечению инвестиций и ускорению евроинтеграции Украины».

Премьер-министр Украины и кабинет министров сейчас работают над соответствующей законодательной инициативой.

7 июня, 2022 | Category: Мир, Новости, Украина

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