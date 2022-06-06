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ЗСУ успішно контратакували росіян у Сєвєродонецьку – ISW

Українські військові провели низку успішних контратак у Сєвєродонецьку, унаслідок чого змогли знизити бойову міць російських загарбників.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни США (ISW).

Попри залучення росіянами додаткових ресурсів у техніці й особовому складі, ЗСУ провели успішну контратаку та відтіснили ворогів до східних околиць Сєвєродонецька.

Крім того, українські захисники використовують тривале зосередження противника на захопленні міста, щоб контратакувати й на інших напрямках.

“Контрнаступальний тиск України, швидше за все, продовжить привертати увагу російських сил до Луганської області й, отже, залишить вразливі місця в оборонних зусиллях Росії в Харківській області і вздовж південної осі”, — ідеться в повідомленні.

6 июня, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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