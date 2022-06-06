Зеленський відвідав Лисичанськ

Про це він сказав у своєму нічному зверненні, опублікованому у Telegram та про це повідомила пресслужба ОП.

«Поїхав з головою Офісу на схід. Були в Лисичанську, були в Соледарі. Пишаюсь кожним і кожною, кого зустрів, кому тиснув руку, з ким спілкувався, кого підтримав. Дещо привезли військовим. Про це детально не буду. А дещо привезли від них вам. Впевненість привезли і міцність», — зазначив Зеленський.

Згідно з повідомленням ОП, президент заслухав інформацію щодо обстановки на ділянках фронту та звіт про забезпечення військових.

Зеленський поспілкувався з бійцям та вручив їм державні нагороди.