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Зеленський пояснив надання громадянства Невзорову необхідністю «хитати Росію»

Президент Володимир Зеленський прокоментував надання українського громадянства російському журналісту Олександру Невзорову

Про це він сказав журналістам, передає Суспільне.

«Я знаю, що він (Невзоров, — ред.) хотів полишити громадянство РФ, бо підтримує Україну. Ми мали про це розмову», — зазначив президент.

Він додав, що Україна має працювати над дестабілізацією ситуації в РФ.

 

«Якщо ми можемо хитати Росію, то треба це робити. Я вважаю, що це наша зброя теж — люди, будь-якого громадянства, які виступають за Україну», — наголосив Зеленський.

6 июня, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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