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За місяць в Україні кількість підприємств, які повністю зупинили роботу, скоротилася з 17% до 14%, — НБУ

виробництво завод

У другій половині травня в Україні не працювало 14%, тоді як місяцем раніше таких компаній було 17%

Про це повідомив Національний банк України.

«Кількість підприємств, які повністю зупинили діяльність, у другій половині травня скоротилася до 14% (17% у квітні), проте загальний рівень завантаженості потужностей надалі залишається на 40% нижчим за довоєнний рівень», — зазначив центробанк.

Крім того, НБУ відзначає поліпшення оцінки запасу міцності бізнесу: у травні 36% компаній відзначили, що не відчувають проблем з нестачею ресурсів. А 40% бізнесу мають ресурс більш ніж на місяць.

Що стосується ринку праці, то тут, як і раніше, темпи росту пошукачів роботи перевищують зростання кількості вакансій, відзначили у центробанку.

6 июня, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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