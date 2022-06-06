За місяць в Україні кількість підприємств, які повністю зупинили роботу, скоротилася з 17% до 14%, — НБУ

Про це повідомив Національний банк України.

«Кількість підприємств, які повністю зупинили діяльність, у другій половині травня скоротилася до 14% (17% у квітні), проте загальний рівень завантаженості потужностей надалі залишається на 40% нижчим за довоєнний рівень», — зазначив центробанк.

Крім того, НБУ відзначає поліпшення оцінки запасу міцності бізнесу: у травні 36% компаній відзначили, що не відчувають проблем з нестачею ресурсів. А 40% бізнесу мають ресурс більш ніж на місяць.

Що стосується ринку праці, то тут, як і раніше, темпи росту пошукачів роботи перевищують зростання кількості вакансій, відзначили у центробанку.