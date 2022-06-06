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Українські військові провели низку успішних контратак у Сєвєродонецьку, унаслідок чого змогли знизити бойову міць російських загарбників. Про це повідомили в Інституті вивчення війни США (ISW). Попри залучення росіянами додаткових ресурсів у техніці й особовому складі, ЗСУ провели успішну контратаку та відтіснили ворогів до східних околиць Сєвєродонецька. Крім того, українські захисники використовують тривале зосередження противника на захопленні міста, щоб контратакувати й на інших напрямках. “Контрнаступальний тиск України, швидше за все, продовжить привертати увагу російських сил до Луганської області й, отже, залишить вразливі місця в оборонних зусиллях Росії в Харківській області і вздовж південної осі”, — ідеться в повідомленні.

Українці продовжують активно повертатися з-за кордону додому. Так, за даними прикордонників, лише за минулу добу, 5 червня, до країни загалом в’їхало майже 40 тисяч людей, понад 36 тисяч з яких – українці

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає «Еспресо.Захід«.

З України минулої доби вибули майже 31 тисяча людей. 19 тисяч з них перетнули кордон на польсько-українській ділянці, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови. Водночас прибули до України за добу майже 40 тисяч тисяч людей, з них понад 36 тисяч – українці.

«Вже більше трьох тижнів кількість громадян, які повертаються до України, більша від чисельності тих, які виїжджають за кордон», — зазначили прикордонники.

Також за добу 5 червня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 70 тисяч людей. Проїхали через кордон більше ніж 16 тисяч транспортних засобів.

Крім того, оформлено 146 вантажівок з гуманітарною допомогою.

6 июня, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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