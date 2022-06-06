Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає «Еспресо.Захід«.

З України минулої доби вибули майже 31 тисяча людей. 19 тисяч з них перетнули кордон на польсько-українській ділянці, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови. Водночас прибули до України за добу майже 40 тисяч тисяч людей, з них понад 36 тисяч – українці.

«Вже більше трьох тижнів кількість громадян, які повертаються до України, більша від чисельності тих, які виїжджають за кордон», — зазначили прикордонники.

Також за добу 5 червня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 70 тисяч людей. Проїхали через кордон більше ніж 16 тисяч транспортних засобів.

Крім того, оформлено 146 вантажівок з гуманітарною допомогою.