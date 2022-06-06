МАГАТЭ нуждается в поддержке ООН для миссии на оккупированную РФ Запорожскую АЭС – глава агентства Зеленський пояснив надання громадянства Невзорову необхідністю «хитати Росію» » У Криму росіяни розгорнули ще дві системи ППО Росія продовжує нарощувати протиповітряну оборону на північному заході окупованого Криму Про це на брифінгу розповів речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник. «У північно-західній частині півострова в районах населених пунктів Оленівка і Роздольне триває розгортання двох зенітно-ракетних дивізіонів С-300», — повідомив він. РФ 12 травня наростила системи ППО в західній частині Криму — розгорнули зенітно-ракетну батарею ЗРК С-300 у складі трьох пунктів управління.

23 травня стало відомо, що на північному заході Криму росіяни розгорнули два зенітних ракетних дивізіони С-400.