 
«  
  »

У Криму росіяни розгорнули ще дві системи ППО

Росія продовжує нарощувати протиповітряну оборону на північному заході окупованого Криму

Про це на брифінгу розповів речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

«У північно-західній частині півострова в районах населених пунктів Оленівка і Роздольне триває розгортання двох зенітно-ракетних дивізіонів С-300», — повідомив він.

  • РФ 12 травня наростила системи ППО в західній частині Криму — розгорнули зенітно-ракетну батарею ЗРК С-300 у складі трьох пунктів управління.
  • 23 травня стало відомо, що на північному заході Криму росіяни розгорнули два зенітних ракетних дивізіони С-400.
6 июня, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  