У Криму росіяни розгорнули ще дві системи ППО

Росія продовжує нарощувати протиповітряну оборону на північному заході окупованого Криму
Про це на брифінгу розповів речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.
«У північно-західній частині півострова в районах населених пунктів Оленівка і Роздольне триває розгортання двох зенітно-ракетних дивізіонів С-300», — повідомив він.
- РФ 12 травня наростила системи ППО в західній частині Криму — розгорнули зенітно-ракетну батарею ЗРК С-300 у складі трьох пунктів управління.
- 23 травня стало відомо, що на північному заході Криму росіяни розгорнули два зенітних ракетних дивізіони С-400.
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