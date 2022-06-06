США попередили низку країн Азії та Африки про намагання Росії продати їм викрадене в Україні зерно

Адміністрація президента США Джо Байдена направила листи до органів влади щонайменше 14 країн світу з попередженням про те, що Росія намагається продати їм викрадене з України зерно.

Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

Попередження США отримали, зокрема: Пакистан, Туреччина, Бангладеш, Шрі-Ланка та 10 неназваних країн Африки.

За даними США, йдеться про 500 тисяч тонн української пшениці, вартістю в 100 мільйонів доларів, яку вивезли наземним шляхом з України до тимчасово окупованого Криму, після чого завантажили на судна.

Як пише видання, з Керчі до Середземного моря курсують щонайменше три судна, які займаються експортом викраденого зерна.

Як ідеться в статті, низка країн, імовірно, проігнорує застереження США, оскільки, наприклад, в Африці є країни, які історично віддають перевагу співпраці з РФ. До того ж, деяким країнам без українського зерна загрожує голод.