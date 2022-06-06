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Ситуація в Сєвєродонецьку ускладнилася, посилилися вуличні бої

Ситуація у Сєвєродонецьку станом на 6 червня ускладнилася: бої посилилися, проте наразі українські захисники закріпилися на позиціях у промисловій зоні міста.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергія Гайдая в ефірі телемарафону.

За його словами, ЗСУ відбили половину міста, тому вуличні бої посилилися і стали динамічніші. Проте українські бійці утримують лінію оборони і не дають ворогу просунутися.

В цілому російські окупанти значно збільшили кількість обстрілів Сєвєродонецька і Лисичанська.

На Луганщині міст із ситуацією, яку можна порівняти з Маріуполем, багато: Щастя, Попасна, Рубіжне. Зараз росіяни рівняють із землею Сєвєродонецьк і Лисичанськ

6 июня, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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