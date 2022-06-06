Латвії заборонили всі російські телеканали до закінчення війни і повернення Криму Україні Росія пригрозила Чорногорії ядерною зброєю » Ситуація в Сєвєродонецьку ускладнилася, посилилися вуличні бої Ситуація у Сєвєродонецьку станом на 6 червня ускладнилася: бої посилилися, проте наразі українські захисники закріпилися на позиціях у промисловій зоні міста. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергія Гайдая в ефірі телемарафону. За його словами, ЗСУ відбили половину міста, тому вуличні бої посилилися і стали динамічніші. Проте українські бійці утримують лінію оборони і не дають ворогу просунутися. В цілому російські окупанти значно збільшили кількість обстрілів Сєвєродонецька і Лисичанська. На Луганщині міст із ситуацією, яку можна порівняти з Маріуполем, багато: Щастя, Попасна, Рубіжне. Зараз росіяни рівняють із землею Сєвєродонецьк і Лисичанськ