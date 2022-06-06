Сім’ї захисників Маріуполя просять «Червоний хрест» домагатися від РФ кращих умов

Сім’ї бійців з «Азовсталі» хочуть, щоб «Червоний хрест», ООН та інші міжнародні організації вплинули на Росію для покращення умов утримання захисників Маріуполя.

Джерело: дружина командира маріупольського полку «Азов» Дениса Прокопенка Катерина в інтерв’ю «Українській правді»

Деталі: Катерина Прокопенко розповіла, що чоловік виходив на зв’язок із нею з незнайомого номера (очевидно, йдеться про 23 травня – ред.). «Катю, у мене всього 30 секунд розмови, скажи, як ти там?», – встиг сказати Денис Прокопенко, а надалі зв’язок переривався і було не чути.

Тому Катерина Прокопенко збирала інформацію про становище бійців із інших джерел: від людей, які знаходяться поруч із Денисом. Деяким людям вдалося вийти на зв’язок – і вони сказали, що умови задовільні і всі чекають обміну.

Пряма мова: «Зараз я намагаюся зі своїм колективом, з Асоціацією сімей «Азовсталі» спілкуватися з Червоним хрестом, з іншими організаціями, щоб вони покращили умови, які там є.

Ми знаємо, що саме СІЗО переповнено і, звичайно, що деяких ресурсів, можливо, не вистачає. Знову ж таки, їжа, вода – воно все потребує покращення.

Наразі ми хочемо це питання якомога швидше вирішити, щоб Червоний Хрест залучив якомога більше своїх зв’язків, ресурсів, щоб покращити все це, що зараз там у хлопців».